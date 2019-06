Excelsior Maassluis wint de Palace Casino Cup

Excelsior Maassluis was als tweede divisionist de grote favoriet tegen de zaterdag eersteklasser. De ploeg van Dogan Corneille was ook meteen sterker om kwam op 1-0 door Kevin Dercks. In de loop van de eerste helft kwam Brielle wat beter in de wedstrijd en beloonde zichzelf door vlak voor rust via Jeffrey Duijnstee de 1-1 te maken.

Na de pauze strafte Vincent van den Berg geklungel van de doelman af voor de 2-1. Brielle was van slag en ineens vielen de goals snel achter elkaar. Met deze toernooizege wint Excelsior Maassluis een volledig verzorgd trainingskamp.