Gewonde bij steekpartij in centrum van Rotterdam

In Rotterdam is een man iets voor 18.00 uur gewond geraakt bij een steekpartij. Hij werd vermoedelijk bij een horecagelegenheid aan de Pompenburg in zijn buik gestoken.

Het slachtoffer liep daarna zelf naar het Hofplein, waar hij in elkaar zakte. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen.

De man is daarna naar het Erasmus MC vervoerd. Wat de aanleiding is van de steekpartij, is niet bekend. De dader is spoorloos.