Roparunners finishen in Rotterdam

Ze zijn binnen: de teams die in het Pinksterweekeinde deelnamen aan de Roparun. Rond 19:00 uur kwam de laatste ploeg over de finish op de Binnenrotte.

De 323 teams gingen van start in Parijs, Hamburg of Almelo. Met de estafetteloop hebben ze geld opgehaald om het leven van mensen met kanker te verlichten. De vorige editie van de Roparun leverde ruim vijf miljoen euro op. De opbrengst van 2019 wordt in eind juni door de organisatie bekendgemaakt.

Het weer zat dit jaar niet helemaal mee. De teams die vanuit Parijs naar Rotterdam liepen, hadden last van harde windstoten. En op de laatste dag kreeg menig team een Hollandse bui te verduren.

Het leek er even op dat de deelnemers ook door onweer geplaagd zouden worden. Maar donder en bliksem bleven uit.

In Steenbergen reed de ploeg van Rotterdamse politici alle fietsbanden lek. Er lagen punaises op de weg. Directeur Vloet van de Roparun vermoedt dat het "een kwajongensstreek" betrof.



De eerste Roparun was in 1992 toen er nog maar 64 lopers meededen. Destijds renden die nog in omgekeerde richting: van de Rotterdamse Euromast naar de Eiffeltoren in Parijs.

Al snel werden het er vele honderden. Sinds de eerste editie is ruim 80 miljoen euro opgehaald.