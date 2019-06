Politie zoekt motief voor schietpartij in Kralingen in wereld van verboden motorclubs

De schietpartij, zondagavond in Rotterdam-Kralingen, was vermoedelijk een uit de hand gelopen ruzie tussen leden van motorclubs. Dat zegt de politie.

Inmiddels zitten zes verdachten vast. Onder hen zijn een 40-jarige man uit Sommelsdijk en een 27-jarige vrouw uit Hellevoetsluis.

De politie rukte uit na een melding van een vechtpartij op de Waldeck Pyrmontlaan. Drie verdachten konden direct worden aangehouden. Onder hen was een man die gewond was aan zijn been. Hij droeg een hesje van de inmiddels verboden motorclub No Surrender.

Later werden nog drie personen gearresteerd. De politie heeft ook twee vuurwapens in beslag genomen.

Bij de actie in Kralingen werden alle beschikbare eenheden van de politie ingezet. Agenten die vanaf de grond in actie kwamen kregen steun vanuit een politiehelikopter.