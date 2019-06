Bewoners tegen vliegtuigoverlast: 'Convenant met overheid is niets waard'

De Vereniging van Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) overweegt naar het Europese Hof te stappen over de overschrijdingen van de nachtvluchtennorm op Rotterdam The Hague Airport.

Vrijdag bleek dat de Raad van State wettelijk niet bevoegd is om uitspraak te doen over de kwestie. De luchthaven kan daardoor ongestraft het maximum aantal nachtvluchten overschrijden. “De afspraak die we met overheden maken, blijken niets waard”, aldus een teleurgestelde voorzitter Alfred Blokhuizen van de bewonersvereniging.

De uitspraak van de Raad van State kan vergaande gevolgen hebben voor tal van overeenkomsten met de overheid, denkt Blokhuizen. De BTV maakte in 2009 samen met gemeentes, het Rijk en de luchthaven afspraken over onder meer het maximaal aantal vluchten dat tussen 23.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s ochtends mochten worden uitgevoerd. In een zogeheten convenant werd het aantal beperkt tot 849.

Afspraken met de overheid zijn niets waard Alfred Blokhuizen van de BTV

Sinds 2009 is dat maximum meer dan eens overschreden, vorig jaar zelfs met ruim de helft (zo’n 1300). De BTV stapte daarom eerst naar de rechter en daarna naar de Raad van State, de bestuursrechter. Die besloot vrijdag dat hij geen uitspraak kán doen. Blokhuizen: “Volgens de rechter is de overlast evident en verdienen ze geen schoonheidsprijs. Maar omdat ze niet zijn gekoppeld aan bestaande wetgeving, gaat hij er niet over.” En dus kan Rotterdam The Hague Airport niet gedwongen worden om zich aan de norm te houden.

Waarschuwing: alles vastklinken in een wet

De BTV werd totaal verrast door het standpunt van de bestuursrechter. Convenanten zijn een veelgebruikt middel van de overheid om afspraken met gemeenten en burgers vast te leggen. Die zijn nu dus niets waard, denkt Blokhuizen. “We moeten voortaan alles wat we qua luchtvaart overeenkomen vastleggen in wetten. Anders zijn de afspraken niets waard.” Hij waarschuwt daarom omwonenden van Schiphol, Lelystad Airport en Eindhoven Airport waar ook over de groei van de luchthaven gesproken wordt en er overleg is over een convenant.

Vervolgstappen

De uitspraak van de Raad van State vrijdag werd mondeling gedaan. Blokhuizen heeft de motivering van de bestuursrechter dan ook nog niet kunnen bestuderen. De BTV wil eind juni samenkomen om te bepalen wat de volgende stap gaat worden, naar het Europees Hof of naar de civiele rechter. “Het laatste is voor ons bijna niet te doen. Dat gaat tienduizenden euro’s aan advocaten kosten. En wij zijn staan tegenover een club die miljarden heeft.”

Een slag verloren, niet de oorlog

Toch gooit hij de handdoek niet in de ring. Er is misschien een slag verloren, maar niet de oorlog. Volgens Blokhuizen – die met de BTV ook meepraat over de nieuwe Luchtvaartnota van het kabinet - is er een omslag gaande in het denken over de luchtvaart: “Nog maar een paar jaar geleden werd alleen maar gesproken over uitbreiding van luchthavens en het aantal vluchten. Nu lijken de gemeentes te voelen voor krimp en de provincie Zuid-Holland zelfs voor sluiting van de luchthaven.”