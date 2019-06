Bestuurder onder invloed van drugs vervoert illegale lading lachgas

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een man opgepakt in Rotterdam-Delfshaven. Hij zat onder invloed van drugs achter het stuur.

Agenten besloten de bestuurder te controleren vanwege zijn rijgedrag. Bij het doorzoeken van de bestelbus waarin hij reed, trof de politie een flinke lading lachgas aan. De man had niet de juiste papieren om dit te vervoeren. Uit een speekseltest kwam vervolgens het gebruik van THC, de werkende stof in cannabis, naar voren.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. De bestelbus is in beslag genomen.