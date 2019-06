Primeur: koe Bella heeft eigen melk in supermarkt

Melk van koe Floortje, Noortje, Clara of Bella. Melkveehouder Matthijs Baan uit Molenaarsgraaf heeft een primeur te pakken. Zijn melk per individuele koe is sinds dinsdag te koop in supermarkten van Albert Heijn door heel het land.

Normaliter wordt de melk van de verschillende koeien bij elkaar gestopt en belandt dan zo in de winkel. Nu kan de consument in de winkel ook kiezen voor melk van bijvoorbeeld alleen koe Geertje, Leentje of Jacqueline.

"Wij zijn het enige bedrijf die de melk per koe verpakken. Dat is uniek", zegt Baan dinsdagochtend. "De koe wordt gemolken en de melk wordt direct gepasteuriseerd. In tien minuten is het kant en klaar: dat geeft een extra verse smaak."

De melkveehouder vindt niet dat er iets mis is met het systeem waarmee de melk normaal gesproken in de supermarkt terecht komt. "Maar het is niet mijn systeem", legt Baan uit. "Nu kan ik wel trots zijn op de melk die we hier maken. We staan met ons product op de markt."

Smaak

Vinden de klanten de melk van één koe lekkerder dan een mengelmoes van verschillende koeien? "Smaak is altijd iets waarover je kan twisten", geeft de melkveehouder aan. "Ik proef wel dat het veel verser is. Ik vind de melk van de ene koe lekkerder dan van de andere."

De melk per koe verschilt ook gedurende het jaar. "Als een koe gekalfd heeft, geeft ze eerst dunnere melk. Aan het eind van de lactatie, voor ze met 'zwangerschapsverlof' gaan, is de melk veel dikker. Dat is meer mijn smaak. Ik hou van een vette hap."