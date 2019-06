Rotterdammer Harbers weer terug in Tweede Kamer

De voormalig wethouder in Rotterdam Mark Harbers keert dinsdagmiddag weer terug in de Tweede Kamer. De VVD'er was voordat hij staatssecretaris werd ook al Kamerlid.

Harbers trad eind vorige maand af als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Hij stapte op na ophef over verkeerde informatie die was gedeeld over misdrijven waarbij asielzoekers betrokken waren.

Dat Harbers nu terugkeert in de Tweede Kamer komt door het vertrek van Kamerlid Malik Azmani naar het Europees Parlement in Brussel. Harbers neemt nu zijn zetel over.

Harbers wordt als staatssecretaris opgevolgd door oud-voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol (VVD).