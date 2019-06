FNV voert actie met bewoners Hillesluis en Bloemhof tegen huisbezoeken

Vakbond FNV komt met bewoners uit de Rotterdamse wijken Hillesluis en Bloemhof in actie tegen plannen van de gemeente. Die heeft 1.200 huisbezoeken aangekondigd met een sociaal interventieteam, om zo fraude in de wijken op te sporen.

De adressen zijn aangewezen door middel van het Systeem Risico Indicatie (SyRi). Dat is een omstreden systeem waarmee de overheid persoonsgegevens kan koppelen en analyseren om fraude op te sporen.

SyRi merkt adressen aan als 'hoog risicoadressen' van onder meer fraude met uitkeringen en toeslagen of illegale arbeid. Eén op de tien adressen in Hillesluis en Bloemhof kan binnenkort op die manier een huisbezoek van de sociale recherche verwachten.

Privacy

FNV vindt deze methode een grove aantasting van de privacy en burgerrechten. "Bewoners worden bij voorbaat gewantrouwd op basis van algoritmes die hen beoordelen met 'een verhoogde kans op fraude'. Waarvan en waarom wordt niet duidelijk", zegt Maureen van der Pligt van FNV.

Vorig jaar werd een rechtszaak aangespannen tegen de Staat der Nederlanden en SyRI. De rechtbank doet op 29 oktober een uitspraak over een mogelijk verbod van het systeem. Tot die tijd voert de vakbond acties. De actie in Rotterdam-Zuid staat gepland voor woensdagavond 19 juni bij de speeltuinvereniging in Hillesluis.