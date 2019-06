Manon Melis: 'Het WK wordt voor de Oranjeleeuwinnen geen makkie'

Terwijl in Frankrijk het Nederlandse vrouwenvoetbalteam voor het eerst in actie komt, zit oud-international Manon Melis uit Ridderkerk thuis op de bank te kijken. Bij het vorige WK was zij nog een van de Oranjeleeuwinnen. "Maar nu ben ik gewoon supporter."

Dinsdagmiddag is Nieuw-Zeeland de eerste tegenstander. "Een stugge ploeg", zegt Melis. "Het zijn meiden die nooit opgeven. Maar qua voetbalkwaliteiten is Nederland wel beter."

Melis trekt de vergelijking met Australië, de ploeg die in de 'uitzwaaiwedstrijd' met 3-0 werd verslagen. "Tactisch zijn ze vaak wat minder, iets waar Nederland weer erg goed in is. Maar ze gaan wel door tot de allerlaatste minuut. Ik was wel verbaasd over de ruime overwinning van Oranje op Australië."

Sfeer

In de speelstad Le Havre vertrok vanmorgen een grote Oranje stoet richting het stadion, zoals je ook vaak ziet bij wedstrijd van Oranje. Vier jaar geleden, bij het WK in Canada, was dat nog niet het geval, toen Melis deel uitmaakte van de selectie.

Melis hing in november 2016 haar voetbalschoenen aan de wilgen. Vindt ze het dan niet jammer dat ze deze hype mist? "Nee. Het is nu anders", geeft ze toe.

"Het is mooi om te zien dat het vrouwenvoetbal nog steeds zo populair is. Er is echt een hype om het vrouwenvoetbal ontstaan."



Kansen

Nederland is op het WK één van de kanshebbers, zegt Melis, maar het wordt zeker geen 'makkie'. "Er zijn zoveel goede ploegen op dit WK. Nederland heeft natuurlijk wel een hele andere status, sinds dat de ploeg het EK heeft gewonnen. Dat zorgt natuurlijk ook voor spanning."

"Maar laten we eerst maar eens kijken of we de groepsfase langskomen", gaat Melis verder. "Zelf denk ik dat Frankrijk een grote kanshebber is. De ploeg heeft het thuisvoordeel en wil het vrouwenvoetbal echt op de kaart zetten. Ze hebben een goede ploeg. Ik ben altijd wel gecharmeerd geweest van de Franse ploeg."

