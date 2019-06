Sander Fischer keert terug bij Excelsior

Fischer speelde eerder in de jeugd van Excelsior en van 2013 tot 2016 in het eerste elftal. Hij was aanvoerder van het team dat in 2014 via de play-offs promoveerde naar de Eredivisie.

"Ik vind het heel erg leuk dat ik terugkeer bij Excelsior Rotterdam", zegt Fischer op de website van Excelsior. Afgelopen seizoen speelde hij voor het Deense Vendsyssel FF, maar vanwege zijn gezinssituatie wilde hij graag terug naar Nederland: "Een leuk avontuur, maar we hebben net een kleintje gekregen en vanwege mijn gezinssituatie vond ik voetballen in Denemarken niet optimaal. Daarom wilde ik graag terugkeren naar Nederland."

Start met maatschappelijke carrière

Fischer speelde van 2013 tot 2016 113 wedstrijden voor Excelsior en was ook de aanvoerder van het elftal. Naast voetballen zal hij in de komende twee seizoenen waar mogelijk ook buiten het veld een rol gaan spelen binnen de club: hij gaat commercieel directeur Daan Bovenberg ondersteunen bij zijn werkzaamheden.

"Dat is helemaal nieuw voor mij", zegt Fischer. "Op deze manier biedt Excelsior mij de kans om mijn eerste stappen te zetten voor mijn maatschappelijke carrière. Ook op dat gebied wil ik graag mijn schouders eronder zetten om de club verder te helpen. Daan ken ik al vanuit de jeugd en ook in het eerste hebben we samengespeeld. We reden vaak samen vanuit het centrum op de fiets naar de club. Nu wonen we allebei in Kralingen, dus wie weet kunnen we die twee straten ook weer samen naar de club gaan fietsen."