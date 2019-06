Rechter steekt stokje voor openstellen vuurtoren Ouddorp

De vuurtoren in Ouddorp mag nog niet open voor het publiek. Dat heeft de rechter besloten. Een omwonende had bezwaar aangetekend tegen het openstellen van de vuurtoren.

De klager woont in een recreatiewoning tegenover de vuurtoren. Hij denkt dat de meeste bezoekers over de smalle weg naar de vuurtoren komen. Die is daar volgens de bewoner niet op berekend.

Volgens de rechter heeft de gemeente Goeree-Overflakkee nagelaten om genoeg onderzoek te doen naar eventuele parkeerproblemen en verkeersoverlast bij de toekenning van de vergunning.

Functie

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt gaf vorig jaar aan dat er hard werd gewerkt om de toren open te stellen voor publiek. Wel moest de toren daarbij volgens hem zijn originele functie, het begeleiden van schepen, behouden.

Vuurtorenwachter Gerrit Jumelet sprak destijds al zijn twijfels uit over de openstelling. "Als er incidenten zijn, kunnen we er geen toeristen bij hebben. Dan moeten we alles rustig af kunnen handelen."



Schorsing

De vergunning voor het openstellen van de vuurtoren is door de rechter ingetrokken. De voorbereidingen om het gebouw te openen voor het publiek zijn stilgelegd. De schorsing van de vergunning loopt door tot zes weken na het moment dat de gemeente een besluit heeft genomen op het bezwaarschrift van de omwonende.