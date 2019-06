MS-patiënten Rijndam beklimmen Mont Ventoux en halen bijna tienduizend euro op

"Het was zwaar, maar het was geweldig." Vier MS-patiënten, buddy's en specialisten van Rijndam Revalidatie in Rotterdam gingen maandag een grote uitdaging aan in Frankrijk. Ze beklommen de Mont Ventoux, om geld op te halen voor de ziekte aan het zenuwstelsel. En met succes: de teller staat op 9.590 euro.

De estafetteloop was een tocht van in totaal twintig kilometer. "Ons team bestond uit vier patiënten met een zelfgekozen buddy", legt MS-patiënt Edith Blokland uit Rotterdam uit. Zij liepen allemaal een stuk van de route. "Ik liep met mijn schoonzus. Ze heeft me opgepept, aangespoord en gekeken of ik niet te veel over mijn grenzen ging."

Volgens Blokland was de sfeer onderweg niet te omschrijven in woorden. "Je wordt erdoor naar boven gedragen", legt ze uit. "Een paar honderd meter voor de eindstreep zijn we allemaal bij elkaar gekomen. Vervolgens zijn we met zijn allen over de finish gegaan." Een emotioneel moment: "Toen kwam de ontlading dat we ons doel bereikt hebben."

Smaakt de beklimming naar meer? "Daar durf ik nog geen ja of nee op te zeggen, maar ik neig meer naar ja", geeft Blokland toe. "Als het lichaam het toelaat, is de kans groot dat ik het nog een keer ga doen. Gek hè, als ik geen MS zou hebben had ik deze kale berg nooit beklommen."