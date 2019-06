Weer problemen bij werkzaamheden gemeentehuis Capelle

De verbouwing van het plein voor het gemeentehuis in Capelle aan den IJssel verloopt niet zo gladjes als was gehoopt. Nadat vorige week woensdag het hele pand ontruimd moest worden na een lekkage in een waterleiding, bleek dinsdag een stroomkabel te smeulen.

"De aannemer was bezig in het stuk waar eerder de waterleiding was lekgeraakt", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Daar kwam hij een oude kabel tegen waar rook uit kwam. Daarom is de brandweer erbij gehaald."

De kabel moest eerst onderzocht worden. Uiteindelijk hoefde de stroom in het gemeentehuis niet uitgeschakeld te worden. Dat zou tot gevolg hebben dat voor de tweede keer in een week tijd het hele gemeentehuis ontruimd moest worden.