Barendrechtse boekhouder moet twee miljoen betalen

De voormalige boekhouder van de Rotterdamse familie Van der Sluijs moet 2,1 miljoen euro terugbetalen. De Barendrechter heeft bekend dat hij in de loop van de jaren 24 miljoen euro van de familie heeft verduisterd.

Het grootste deel daarvan is al in civiele procedures toegekend. De Rotterdamse strafrechter keek nog naar het restant.

De 51-jarige Frits P. had een volmacht en kon doen en laten met de rekeningen van de familie wat hij wilde. Eerder heeft de rechter al bepaald dat ABN AMRO beter had moeten opletten.

De verdachte had het geld niet in eigen zak gestoken, maar geïnvesteerd in bedrijven en geschonken aan goede doelen, zoals Diergaarde Blijdorp.

De 2,1 miljoen euro die nu is opgelegd, gaat naar de Staat. De familie Van der Sluijs kan zich vervolgens melden als rechtmatige eigenaren van het geld.

Zelf had hij om een lager bedrag gevraagd, omdat het lastig wordt om een goed betaalde functie te krijgen. Frits P. voorziet daarom problemen met terugbetalen. Maar de rechter wil daar niet op vooruitlopen. De verdachte zit nog een straf uit van drie jaar cel voor de verduistering.