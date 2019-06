Rotterdam toen en nu: Pakhuismeesteren

Wat is nog over van Rotterdam van weleer? Het centrum is grotendeels opnieuw gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe zit dat op andere plekken? De vergelijking kunnen we maken door het werk van fotograaf Frans van Dijk, die tussen 1910 tot 1970 vooral bedrijven en industrie vastlegde. Deze week elke dag zo’n plek: toen en nu. Vandaag: Pakhuismeesteren aan de Wilhelminakade.

Oorsprong

Pakhuismeesteren werd in 1818 opgericht door de heren De Monchy en Van Rossen. Het was een echt familiebedrijf, dezelfde families bleven voor generaties lang de eigenaren. In het begin van de 19e eeuw werd niet alles netjes gedocumenteerd, dus er zijn nog twijfels over de start van het bedrijf. Het was vermoedelijk een voortzetting van de Kantoren van het departement van Koophandel en Koloniën. De vennootschap nam in ieder geval een deel van de Rotterdamse handelsactiviteit van de V.O.C. over omdat de bekende compagnie in 1800 was opgeheven.

Al voor het begin van de 20e eeuw kocht Pakhuismeesteren het stuk grond aan de Wilhemninakade. Met dit gebied erbij had het bedrijf drie locaties binnen de stad; de Scheepmakershaven, de Leuvehaven en nu ook de Wilhelminakade. Hetnoemde Pakhuismeesteren in 1901 dan ook “een bedrijf dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van Rotterdam.”

De vlammen sloegen tientallen meters hoog

Het was niet altijd rozengeur en maneschijn voor het bedrijf. In 1937 brak er een ontzettend grote brand uit. In het pand aan de Wilhelminakade werden grote voorraden eetbare oliën en vetten, tabak, triplex en koffie opgeslagen. De brand verspreidde zich snel via pakhuis Sumatra naar Java, mede door die brandbare goederen.

De Rotterdamse brandweer was uren bezig met blussen, niet zonder gevaar. Er waren tien lichtgewonde ‘spuitgasten’ en de pijpleider G.M. van Donk moest naar het ziekenhuis omdat hij een straal tegen het voorhoofd had gekregen. De financiële schade was meer dan twee miljoen terwijl de firma voor twee ton was verzekerd. Volgens het Soerabaijasch handelsblad waren de goederen op de Rotterdamse beurs gedekt.

Foodhallen en een hotel

In 1940 was op dezelfde fundering alweer een laag teruggebouwd en tegenwoordig is het pand nog steeds te herkennen. Dezer dagen wordt het pand gebruikt als hotel en op de begane grond zijn de Foodhallen. De huidige exploitant van dit voormalige opslaggebouw heeft het (deels) vernoemd naar de oud-eigenaar: Pakhuismeesteren. De bedrijfsnaam staat nog steeds op de gevel.