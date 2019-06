Minister: ophalen weeskinderen uit Syrië was geval apart

Het was een "unieke situatie" die het mogelijk maakte dat twee jonge Nederlandse weeskinderen van een overleden Syrië-ganger uit een vluchtelingenkamp in Noord-Syrië konden worden opgehaald. Dat heeft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) gezegd in de Tweede Kamer.

Het beleid voor het terughalen van IS-kinderen en hun moeders is niet veranderd, benadrukte hij tijdens het Vragenuurtje.

Het feit dat een rechter de voogdij over de kinderen van twee en vier jaar aan de Nederlandse Staat heeft toegewezen en het besluit van de Fransen om met een "zeer zwaar beveiligde missie" een aantal kinderen in Syrië op te halen maakte de operatie mogelijk, aldus de minister. "Het was een heel bijzonder samenkomen van twee feitelijkheden."

Een Nederlandse diplomaat was bij de overdracht van de kinderen betrokken. De Rotterdamse advocaat André Seebregts treedt op als raadsman van de familie.

Er zijn volgens Blok niet meer Nederlandse wezen in kampen in Noord-Syrië. Nederland haalt geen moeders en kinderen van IS-strijders uit dat gebied omdat het te gevaarlijk is. Er zijn daar volgens de bewindsman nog regelmatig schietpartijen.

