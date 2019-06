Candy Dulfer geeft masterclass in revalidatiecentrum Rijndam

Ambassadeur Stichting My Breath, My Music Candy Dulfer

Een masterclass krijgen van niemand minder dan bekende saxofoniste Candy Dulfer is niet voor iedereen weggelegd. Maar de patiënten van revalidatiecentrum Rijndam vielen vandaag met de neus is de boter.

De hele dag geeft Dulfer workshops aan de muzikanten die samen de twaalfkoppige band The Brigde vormen. De masterclass is een soort opwarmer voor een concert dat de band eind juni geeft op het North Sea Round Town festival in Rotterdam.

Magic Flute

Een prominent aanwezig instrument binnen de band is de Magic Flute. Dit door Ruud van der Wel ontworpen instrument is speciaal gemaakt voor mensen die hun handen, door uiteenlopende redenen, niet meer kunnen gebruiken.

"De elektronische saxofoons die wij gebruikte kunnen op een gegeven moment niet meer bespeeld worden door de muzikanten en dan kunnen ze eigenlijk niet meer meedoen en daarom hebben we een eigen instrument bedacht"

Één van de bespelers van dit instrument is Karin van Dijk. "De Magic Flute is een muziekinstrument maar het is geboren als een instrument voor ademhalingsoefeningen", geeft Van Dijk aan. "Mensen met een spierziekte moeten hun longen trainen en dat is onwijs saai. Dit moet leuk te maken zijn en hoe kan het leuker door ook gelijktijdig muziek te maken."

Simpel

De werking van het instrument lijkt op het eerste gezicht vrij eenvoudig: "je kan het bespelen door te blazen en je hoofd op en neer te bewegen. Als je je hoofd omhoog beweegt gaan de noten omhoog en als je je hoofd omlaag beweegt gaan de noten naar beneden. Je hoeft dus eigen alleen 'ja' te kunnen knikken".

Met de Magic Flute kan je niet alleen een saxofoon spelen: "je kan alle instrument bespelen die je wilt. Het is een synthesizer, je kan er zelf mee drummen"

Muziek is mooi voor iedereen maar hoe erg is het als je dat niet kan doen omdat je je armen en benen niet kan gebruiken. Het is voor mij echt een cadeautje om te zien dat mensen toch nog mee kunnen doen". aldus Candy Dulfer, de ambassadrice voor Stichting My Breath My Music.