Laros Duarte definitief terug bij Sparta

Duarte tekent bij Sparta een contract voor drie jaar. "Tijdens zijn verhuurperiode maakte Laros zo veel indruk, dat wij dolgraag langer met hem verder wilden", vertelt Henk van Stee op de website van Sparta.

"We zijn met elkaar in gesprek gegaan en merkten dat hij zelf ook langer op Het Kasteel wilde blijven. Hij heeft de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld en we verwachten dat hij ook in de Eredivisie van grote waarde zal zijn."