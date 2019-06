Wijnaldum: "Huldiging met Liverpool was echt gekkenhuis"

Wijnaldum had de 'Cup met de grote oren' meegenomen naar de wijk waar hij opgroeide en blikt terug op de huldiging in Engeland. "Ik heb de Coolsingel meegemaakt toen we met Feyenoord de KNVB Beker wonnen. En ik was landskampioen met PSV, toen gingen we op de platte kar door Eindhoven. Dat was vergelijkbaar, maar in Liverpool was het tien keer groter. Echt gekkenhuis. We stonden wel vier uur op de bus."

De oud-speler van Feyenoord weet dat het speciaal is. Hij is pas de eerste regiospeler die de Champions League wint, sinds Van Bronckhorst dat deed in 2006. "Dit is niet voor veel spelers weg gelegd om zoiets te winnen. Ik ben gezegend dat ik hem wel heb mogen winnen. Met twee goals in de halve finale was mijn aandeel wel groot ja, maar iedereen heeft zo zijn aandeel gehad."