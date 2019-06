Rotterdamse niet te troosten: ex verkoopt katten op Marktplaats

De Rotterdamse Deborah Moerman is ontroostbaar. Zonder dat ze het wist heeft haar ex-partner haar katten via Marktplaats verkocht.

Deborah woonde samen met haar vriend toen ze de katten Maya en Bailey kocht. In december ging ze weg bij haar vriend en liet de katten achter. "Ik kon ze toen niet meenemen. We hebben toen afgesproken dat dat ik de katten terug zou krijgen zodra ik een huis had gevonden", zegt ze tegen Omroep Brabant.

Maar haar ex heeft de katten ook niet meer. "Ik stuurde hem een appje met de vraag hoe het met de katten gaat. Toen appte hij terug: 'Ik weet het niet'."

Weer doorverkocht

Haar ex-vriend had de katten op Marktplaats gezet, omdat hij geen tijd had om ze te verzorgen. De katten gingen eerst naar een vrouw in Rotterdam. Maar omdat zij naar het buitenland ging, werden ze weer doorverkocht. Een vrouw uit Breda zou Mata en Bailey nu hebben.

De nieuwe eigenaresse, Inge, is onvindbaar. "De vrouw uit Rotterdam wil het telefoonnummer niet geven van de nieuwe eigenares uit Breda. Verder ben ik alle Inges uit Breda op Facebook nagegaan, maar ik kan haar niet vinden."



Via Marktplaats is de vrouw ook niet te achterhalen. "Ze is pas twee weken actief op Marktplaats. Ik denk dat ze het profiel alleen maar aangemaakt heeft voor de katten", gaat Deborah verder.

Sinds ze te horen heeft gekregen dat haar katten weg zijn, is Deborah alleen maar aan het huilen. "Ik wil alleen maar weten bij wie ze zijn en of het goed met ze gaat. Ik ga niet vragen om ze terug te krijgen. Verkocht is verkocht. Ik wil gewoon die geruststelling dat ze het goed hebben en nog samen zijn."