Maak Kanker Kansloos: 'Laat je borsten controleren op borstkanker'

Ze had altijd al het gevoel dat het 'verkeerd' zou zitten, als ze op haar vijftigste een oproep zou krijgen voor een controle voor borstkanker. "En ook wist ik dat de kanker dan in dan in mijn rechterborst zou zitten".

Desondanks voelde het voor Monique de Goederen (52) alsof de vaste grond onder haar voeten werd weggeslagen toen het slechte nieuws telefoontje van de arts kwam.

"Dan ga je de mallemolen in, dat is een hele nare periode. Het is de grootste angst voor iedere vrouw. Ik was bang dat ik het niet zou overleven", vertelt Monique zichtbaar geëmotioneerd.

Ze werd binnen een week werd geopereerd. De tumor werd verwijderd. Hoewel deze kwaadaardig was, waren er gelukkig geen uitzaaiingen. Dit betekende dat zij geen chemotherapie hoefde. Ook mocht haar borst blijven zitten. "Ik was heel bang voor chemo en nu dat niet nodig was, dacht ik bij de bestralingen; kom maar op dan!"

Schoon

Ze onderging 21 bestralingen. Er zaten slechts 3 maanden tussen de diagnose en haar laatste behandelingen. Twee jaar later gaat het goed met Monique.

Uit de eerste controle is gebleken dat zij 'schoon' is. Begin volgende maand heeft zij haar tweede controle. "Dat blijft natuurlijk spannend en is wel weer even eng hoor."

Laat je controleren!

Ze heeft het gevoel dat zij geluk heeft gehad. "De tumor was klein, en ik was er op tijd bij". "Maar..." vervolgt zij haar verhaal. "Ik wil vrouwen meegeven om écht gehoor te geven aan de omroep voor het bevolkingsonderzoek. Laat je borsten controleren. Want, je voelt het zelf niet altijd. Als je er niet naartoe gaat, omdat je denkt dat je het zelf in de gaten kan houden, dan ben ja vaak al te laat".

Van 11 juni t/m 23 juni staat RTV Rijnmond in het teken van de actie Maak Kanker Kansloos. Met de gezamenlijke actie maken het Daniel den Hoed Fonds en RTV Rijnmond zich sterk in de strijd tegen kanker.