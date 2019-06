College Rotterdam investeert in energietransitie, zorg en armoedebestrijding

Het Rotterdamse stadsbestuur gaat niet wachten op de verkoop van Eneco om te investeren in de energietransitie. Er wordt nu bijna zeventig miljoen euro geleend uit het gemeentelijk investeringsfonds, een soort spaarpot van de gemeente. Dat staat in de vandaag verschenen voorjaarsnota.

Het duurt zeker nog maanden voordat de Eneco-verkoop rond is. Zo lang wil het stadsbestuur niet wachten met het gasvrij maken van duizenden huizen.

Risico

Hoe groot is het risico als Eneco minder oplevert dan iedereen denkt? Wethouder Arjan van Gils van financiën: "Dan hebben we wel een probleem. We hebben afgesproken dat de lening volgend jaar hoe dan ook afgelost wordt. Het investeringsfonds is er niet om mee te spelen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de verkoop van Eneco goed komt en op tijd loopt".

In de voorjaarsnota zijn de plannen van het coalitieakkoord verder uitgewerkt. Het betalen van de energietransitie is een van de belangrijkste. Verder worden er een aantal projecten uitgewerkt om meer groen' in de stad te krijgen en komt er meer geld voor armoedebestrijding.

Ook zal er extra geïnvesteerd worden in zorg, jeugd en leerlingenvervoer. Zo komt er meer geld voor de salarissen van verzorgden.

Sven de Langen, wethouder zorg: "Vanaf 2020 komt er vier jaar lang in totaal zeventig miljoen euro bij. En wij willen het als gemeente zorgaanbieders ook mogelijk maken dat zij hun medewerkers extra salaris kunnen geven."

Verzorgende Barbara van Aafje is blij met de toezegging. Zij hoort het nieuws als ze bij een van haar cliënten aan het werk is. "Ik ben er ontzettend blij mee. We verdienen dit echt. Het huidige salaris is gewoon het minimumloon. Dat is 10,36 euro per uur. Dat is niet aantrekkelijk. Die salarisverhoging maakt het een stuk aantrekkelijker, zeker ook om nieuwe collega's aan te trekken."

Om alle wensen in de voorjaarsnota te kunnen betalen zal er op andere punten bezuinigd of meer betaald gaan worden. Zo wordt bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing duurder. Het Rijk vraagt daar meer belasting voor om mensen minder afval te laten produceren. Dat berekent de gemeente nu door.

Ook gaan in delen van het centrum de parkeertarieven voor het parkeren op straat omhoog. Van Gils: "Er komt een tweede ring rondom het centrum met hogere parkeertarieven om te voorkomen dat mensen die in de stad moeten zijn, net in de wijken daar buiten hun auto neerzetten. Voor de bewoners van die wijken gaan de parkeertarieven niet omhoog.