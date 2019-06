Politie maakt naam en foto openbaar van mogelijke schutter Allard Piersonstraat Rotterdam

Het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht toont dinsdagavond de foto en naam van de man die verdacht wordt van een beschieting in de Allard Piersonstraat in Rotterdam-West. Het gaat om een 25-jarige man.

Op dinsdag 21 mei wordt een man beschoten op Allard Piersonstraat. Het slachtoffer zit in een auto op een drukke straat. De 31-jarige man raakt zwaargewond en ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Uit het onderzoek van de politie is een verdachte in beeld gekomen. Zijn verblijfplaats is onbekend.