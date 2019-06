Rijnmond in 5 minuten: vrijdag 7 juni

In deze aflevering spreekt presentatrice Suzanne Mulder met Marianne Kemps van Domino's. Veilig Verkeer Nederland, verzekeraars en elf ketens van maaltijdbezorgers, met Domino's als grootste, vinden het hard nodig dat maaltijdbezorgers verkeersinstructies krijgen.

Op Heijplaat steekt de vliegenoverlast weer de kop op. Het is enige tijd stil geweest in de wijk, maar de laatste tijd is de overlast weer sterk in hevigheid toegenomen. Om beter onderzoek te doen, wordt bewoners gevraagd de vliegen te vangen en in te leveren bij wijkgebouw De Huiskamer. Tot slot gingen we langs bij de volkstuintjes van de Vrije Tuinder in Dordrecht. Ze moeten wijken voor woningen.