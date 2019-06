Loco-burgemeester Wijbenga over de vele schietpartijen in Rotterdam: 'Dit is te gek'

De afgelopen weken heeft Rotterdam te maken gehad met de ene na de andere schietpartij. Afgelopen weekend was het maar liefst drie keer raak: in Kralingen, Schiemond en Zuidwijk. "Dit is te gek", zegt loco-burgemeester Bert Wijbenga.

"Ieder jaar zijn er tientallen incidenten met vuurwapens. Dat is al teveel. En als je dat ineens in een paar maanden tijd ziet verdubbelen, dan moet je dat stevig aanpakken", vindt Wijbenga. Hoe, daarover wil hij nationaal en internationaal in gesprek met politie en andere overheden.

Drie keer werd de Rotterdamse politie zondagavond en -nacht op meldingen van schietpartijen afgestuurd. Een man raakte gewond aan de Hietkamp in Zuidwijk. Later die avond werd een man in zijn been geraakt op de Waldeck Pyrmontlaan in Kralingen. Het ging hier vermoedelijk om een ruzie tussen verboden motorclubs.

In de nacht van zondag op maandag was ook een vuurwapen gebruikt in Rotterdam-West. Hierbij raakte voor zover bekend niemand gewond. Agenten vonden één kogelhuls.

Volgens de loco-burgemeester hebben de schietpartijen hoge prioriteit voor de politie en de politiek. "De hoeveelheid incidenten in korte tijd geeft ons alle reden om daar mee door te gaan. En het is ook reden om te kijken of we een tandje bij kunnen zetten."