Rijnmond in 5 minuten: dinsdag 11 juni

In deze aflevering besteden we aandacht aan het toenemende aantal schietpartijen in Rotterdam. Volgens loco-burgemeester Wijbenga moet de stad zich hier ernstig zorgen om maken. "Dit is te gek."

Verder gaan we op bezoek bij melkveehouder Matthijs Baan uit Molenaarsgraaf. Hij verkoopt melk van één koe in één pak. Normaal gesproken zit het pak melk dat je koopt vol met melk van verschillende koeien, maar bij Baan is dat anders.

Ten slotte zien we hoe saxofonist Candy Dulfer een bijzonder duet doet met patiënten van Rijndam Revalidatie. Zij bespelen zonder armen of benen de 'Magic Flute'.