Hicham M. (25) verdacht van poging tot moord in de Allard Piersonstraat

De politie is dringend op zoek naar de 25-jarige Hicham M. Hij wordt verdacht van het neerschieten van een 31-jarige man op dinsdagavond 21 mei in de Allard Piersonstraat in Rotterdam.

Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Het slachtoffer van de schietpartij reed rond 21:00 uur in de Allard Piersonstraat, waar hij even later in zijn auto werd beschoten. Sindsdien ligt hij in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Op het moment van de schietpartij was het druk op straat. In de straat waren ook nog kinderen aan het spelen.

Onderzoek van de politie in deze zaak heeft naar Hicham M. geleid. De verdachte is 1.76 lang en heeft mogelijk linksboven in zijn gebit een gouden tand. Ook heeft hij een vrij spitse neus en vrij prominente moedervlekken in zijn gezicht.

De politie raadt mensen aan om M. niet zelf te benaderen en wijst erop dat informatie over zijn verblijfplaats ook anoniem kan worden gemeld.