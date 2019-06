Rotterdamse oppositie zet grote vraagtekens bij voorschot op Enecogeld

Het overgrote deel van de oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad vindt het onverstandig dat het stadsbestuur nog voordat Eneco verkocht is een voorschot wil nemen op de opbrengst om daarmee de energietransitie te financieren. Het stadsbestuur heeft dat dinsdag voorgesteld in de voorjaarsnota.

De verkoop van Eneco is nog lang niet rond en kan nog maanden duren. Toch wil Rotterdam nu al van start met de energietransitie. Omdat het Eneco-geld er nog niet is, wordt voorgesteld om bijna zeventig miljoen euro te lenen uit het gemeentelijk investeringsfonds, een soort spaarpot van de gemeente. Na verkoop van Eneco wordt die lening dan afbetaald.

Schoffering

Leefbaar Rotterdam vindt dat voorschot een schoffering van de gemeenteraad en de Rotterdamers. Het zou volgens voorman Joost Eerdmans van Leefbaar ook de onderhandelingspositie van de gemeente in het verkoopproces verslechteren.

Ook oppositiepartij DENK zet vraagtekens bij deze constructie. Fractievoorzitter Stephan van Baarle: "Ze zitten niet achter de collegetafel om Russische roulette te spelen, maar juist om behoorlijk te besturen. Als dit niet lukt hebben we een groot probleem. Het is zorgwekkend dat een stadsbestuur dit doet".

50Plus in de Rotterdamse raad is bang dat deze werkwijze vaker gebruikt zal worden voor andere grote projecten waarvoor geld nodig is. Ellen Verkoelen van 50Plus: "Het geld is nog niet binnen en we zijn het nu al aan het uitgeven".

Nourdin el Ouali van NIDA is het daar mee eens. Hij vindt dat de hele raad het ermee eens moet zijn als een stadsbestuur zoiets ingrijpends wil. En dus niet een krappe meerderheid van een zetel. NIDA zegt nog vele vragen te hebben over deze werkwijze.

70 miljoen voor salaris zorgmedewerkers

Het Rotterdamse stadsbestuur wil ook extra ïnvesteren in zorg, jeugd en leerlingenvervoer. Zo komt er vanaf 2020 in vier jaar tijd in totaal zeventig miljoen euro voor de salarissen van verzorgden. Voor 50Plus is dat een sigaar uit eigen doos. Fractievoorzitter Verkoelen: "Goed dat de loonstop van zorgmedewerkers is teruggedraaid. Dit is het terugdraaien van een bezuiniging en geen investering."

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam: "De afschuwelijke door Leefbaar zwaar bekritiseerde bezuiniging van 12 miljoen op chronisch zieken en gehandicapten wordt niet teruggedraaid. De korting van liefst 200 duizend uur huishoudelijke zorg voor onze ouderen blijft gehandhaafd. Ouderen tellen voor dit stadsbestuur totaal niet mee".

Begin juli wordt eer in de Rotterdamse gemeenteraad over de voorgestelde plannen vergaderd.