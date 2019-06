Rijnmond expert: Voorkom problemen, poets de tanden... van je hond!

Dierenarts John de Deugd over gebitsproblemen bij huisdieren

Het klinkt bizar, maar er zijn mensen die twee keer per dag de tanden van hun hond poetsen. John de Deugd, dierenarts uit Ridderkerk en sinds kort Rijnmondexpert, vindt dat een beetje overdreven. Maar 'het zou goed zijn als meer mensen zich zouden bekommeren om de tanden van hun hond of kat'.

Als dierenarts komt hij heel vaak gebitsproblemen tegen bij gezelschapsdieren. "Bij honden ouder dan drie jaar heeft tachtig procent problemen met de tanden. Dit komt doordat ze niet meer goed kauwen. Hun brokjes slikken ze zo weg of ze krijgen blikvoer", vertelt De Deugd.

De expert raadt bazen van honden aan om ze veel te laten kauwen op botten, dan blijft het gebit namelijk gezond. Net als bij mensen ontstaat er bij huisdieren plaque in de mond. Als die niet verwijderd wordt, ontsteekt het tandvlees. Deze aandoening heet parodontitis.

Als dat eenmaal aan de orde is, zit er niets anders op dan het gebit helemaal schoon te laten maken en de aangetaste tanden en kiezen te verwijderen. "Een pijnlijk werkje voor het dier", zegt De Deugd.

Voorkomen is daarom beter, tipt de dierenarts. "Geef je hond iets te kauwen. Er is genoeg kluifmateriaal te koop. En controleer regelmatig de mond van je hond. Als het erg stinkt, is dat vaak een aanwijzing dat er problemen zijn. En vergeet niet om je dier na het tandenpoetsen te belonen!"