Woningen ontruimd na wateroverlast in Rotterdam-Overschie

In de Schielaan is een sinkhole ontstaan. Foto: Roelant Siekman

Meerdere straten in Rotterdam-Overschie staan woensdagochtend blank. Het water stroomde onder meer door de Schielaan, Emmastraat en de Châlonsstraat. Een aantal woningen in de buurt is ontruimd, laat de brandweer weten.

Hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse. Ook medewerkers van Evides zijn aanwezig.



Volgens de brandweer is een leidingbreuk de oorzaak van de problemen. De waterlekkage is inmiddels gestopt. Wel ligt momenteel veel zand in de Schielaan en is een gat in de straat ontstaan.

Regio

Ook andere plekken in de regio kampen met wateroverlast. Zo stromen straten in de Afrikaanderwijk vol met water.



Heb je beeldmateriaal van de wateroverlast in de regio? Mail dan naar nieuws@rijnmond.nl.