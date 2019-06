Sinkhole in Rotterdam-Overschie na leidingbreuk

Een metersgroot sinkhole blokkeert woensdagmiddag de weg in Rotterdam-Overschie. Het gat is geslagen op de kruising van de Parallelstraat en de Schielaan. Ook is de stoep verzakt en zitten auto's vast in het zand.

Door een leidingbreuk stroomden onder meer de Schielaan, Emmastraat, Oranjestraat en Châlonsstraat onder water en ontstond het gat in het wegdek.



De lekkage is inmiddels gedicht, laat de brandweer weten. Wel is een aantal woningen ontruimd vanwege wateroverlast. De straten zijn gevuld met zand, dat door het water is weggespoeld.



Paniek

Bij studente Robin, die met huisgenoten aan de Schielaan woont, brak de paniek wel even uit. "Ik was mijn lenzen aan het indoen en zag opeens water uit de put omhoog komen. Dat bleef maar stromen en kwam steeds dichter bij onze ramen. Uiteindelijk ontstond er een gat in de tuin, dat het water heeft opgevangen. Daardoor liep het bij ons niet direct het huis in. Je zag het alle kanten opstromen."

Op aanraden van haar moeder belde Robin de gemeente. "Die hadden al meerdere meldingen gekregen", legt ze uit. "De medewerkers konden niet direct aan de slag omdat het water bleef komen. Bovendien stonden ze vast met hun auto in het zand. Toen was het wachten op de brandweer."

Zodra het water was afgesloten, zakte het waterpeil. "Er bleef toen alleen maar zand over. Toen was voor ons wel duidelijk dat het ergste voorbij was."

Robin en haar huisgenoten hebben hun huis moeten verlaten. "Ze zijn bang dat als ze bij de put aan de slag gaan, ons huis aan één kant kan instorten. Voor ons is het veiliger om te vertekken", zegt ze. Het gezelschap kan tijdelijk bij een moeder van een buurmeisje bivakkeren.