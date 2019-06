Op safari in het Lloydkwartier, waar je kan wonen in een oude koffiepellerij

In het veelzijdige Lloydkwartier kun je logeren in ufo's

Liong Lie was een van de eersten die in het Lloydkwartier kwam wonen

Oude loodsen die omgebouwd zijn tot wooncomplexen. Kantoorpanden waar tegenwoordig een hippe camping te vinden is. Het Lloydkwartier is een bijzondere wijk mét geschiedenis. Reden voor de organisatie van de Dag van de Architectuur om deze wijk in het zonnetje te zetten.

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni openen verschillende gebouwen in de wijk haar deuren. "Het is een bijzondere wijk", vindt Rianne Groen van de Dag van de Architectuur. "We kiezen altijd een gebied waar de afgelopen jaren van alles is gebeurd en ontwikkeld, en wat de Rotterdammers misschien ook nog niet goed kennen." Het Lloydkwartier sloot daar perfect bij aan.

"Het is een wijk met een spannende geschiedenis", vertelt Groen, terwijl ze door een met oude loodsen omringde straat loopt. "Van de 17e tot de 19e eeuw werd hier gehandeld in wapens, drank en zelfs nog slaven."

Transformatie

Dat de wijk in het havengebied ligt, is overal in terug te zien. "Je ziet hier oude pakhuizen, elektriciteitscentrales en loodsen." De afgelopen jaren zijn veel van die oude gebouwen getransformeerd tot woningen. Zo ook het gebouw van Liong Lie. In 1999 kwam hij in het Lloydkwartier wonen, maar toen was het nog een stuk minder bewoond.

"We waren de eersten", vertelt Lie. "Echte pioniers." Het gebouw, De Herder genaamd, heeft hij zelf ontworpen en ook nog deels gebouwd. "Vroeger was dit een koffiepellerij, met opslag en kantoren. Die industriële look wilden we behouden, vandoor ook de betonnen pilaren." Hij gebaart naar de balken en pilaren in het midden van de woning. "Dat geeft een zekere rauwheid."

Bij Lie mag je op zondag gerust een kijkje komen nemen. Ook bij Joyce Langezaal en Marco Vermeulen en hun drie kinderen ben je welkom. Joyce en Marco ontwierpen hun woning op de kop van de Müllerpier. In totaal vormt hun huis met 27 anderen één blok. "Het moest van de gemeente ogen als een blok", legt Joyce uit. "Maar iedereen heeft er wel een eigen draai aan gegeven."

Speciaal

Zo moest iedere woning dezelfde baksteen gebruiken. "Wij hebben zelf de baksteen gekanteld, waardoor het toch weer bijzonder is geworden."

In het Lloydkwartier zijn nog wel meer speciale woningen te vinden. Op de Culture Campsite kan bijvoorbeeld in ufo's geslapen worden. "We hebben hier een soort camping", legt Thijs Mastoff uit. "Alle plekken waar je in kan slapen, zijn ontworpen door kunstenaars en architecten. Het zijn bestaande objecten die we ombouwen tot slaapobjecten."

"We willen mensen kennis laten maken met deze bijzondere plekken", besluit Groen. "We willen met de Dag van de Architectuur moderne klassiekers laten zien, maar er is ook ruimte voor dit soort nieuwe uitstapjes en toffe projecten."