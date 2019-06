Maak Kanker Kansloos: Bellen met Cees Put

Rijnmond en het Erasmus MC slaan de handen ineen voor de campagne Maak Kanker Kansloos. In het Rotterdamse ziekenhuis wordt natuurlijk enorm meegeleefd met de actie en dus bellen we deze week elke werkdag met een medewerker.

Woensdag is het de beurt aan Cees Put, de vastgoedbeheerder van het Erasmus MC. In geuren en kleuren vertelt hij over de zestien kilometer lange buizenpost in het ziekenhuis. "Daardoor is je bloedmonster binnen vijf minuten in het lab, lopend zou je dat nooit redden."