Rotterdamse krijgt celstraf voor afpersen eigen vader

De verdachte, Angelique H., is de vrouw van drugscrimineel Dennis van den Berg. Ze eiste via een handlanger een ton van haar vader.

Deze handlanger krijgt drie jaar cel. De man was net vrij nadat hij zijn straf had uitgezeten voor straatroven. Hij had ook nog een vuurwapen bij zich.

De afpersing mislukte omdat het slachtoffer direct de politie inschakelde. Angelique H. heeft ontkend. De medeverdachte zegt dat hij haar niet kent en de opdracht had gekregen van een onbekende buitenlander.