Rotterdam toen en nu: hotel Atlanta aan de Coolsingel

Wat is nog over van Rotterdam van weleer? Het centrum is grotendeels opnieuw gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe zit op andere plekken? De vergelijking kunnen we maken door het werk van fotograaf Frans van Dijk, die tussen 1910 tot 1970 vooral bedrijven en industrie vastlegde. Deze week elke dag zo’n plek: toen en nu. Vandaag: hotel Atlanta aan de Coolsingel.

Oorsprong

Toen Frans van Dijk het Atlanta fotografeerde, stond het nog in de steigers. Het heette overigens destijds het Grand Hotel Moderne. In 1931 werd het geopend onder de naam Hotel Atlanta. De Rotterdammers waren trots op het hotel. De Maasbode noemde het in oktober 1931 Europa’s modernste hotel:

“De mensch speelt nog een veelbeteekende rol, maar waarin hij slechts onderdeel is geworden in een machtig radarwerk, dat luistert naar de geheimzinnige kracht der elektriciteit.” Het hotel voorzag een grote behoefte van de stad, eindelijk hadden toeristen uit binnen- en buitenland een luxe plek om te overnachten.

Politieke Spionnenmoord

In mei 1938 ontsnapte het hotel aan een catastrofe en was de Coolsingel het toneel van een spionnenmoord. Het slachtoffer was Yevgeni Mikhailovich Konovalets, leider van de nationalistische beweging in Oekraïne. Volgens het Nieuwsblad van het Noorden werd hij al jaren beschouwd als staatvijand nummer 1 van de Sovjet-Unie.

Konovalets was naar Rotterdam gevlucht en had regelmatig contact met ene Waluc. Waluc gaf hem altijd een pakketje, vaak gevuld met geld, sigaretten en bonbons. Maar op vrijdag 27 mei 1938 zat er ook een tijdbom in het pakketje verstopt.



De heren ontmoetten elkaar in het café van Hotel Atlanta. Konovalets bestelde in gebrekkig Duits een drankje en na korte tijd liep Waluc binnen, hij zegde zijn vriend gedag, legde het pakketje op de stoel naast Konovalets en liep weer weg. Konovalets dronk zijn glas in 1 keer leeg en nam snel de benen met het pakketje in hand.

Tekst gaat verder onder de afbeelding



Konovalets liep 13 minuten over 12 het café uit, maar kwam nog geen 50 stappen verder. De tijdbom ging af, Konovalets overleed en panden aan de Coolsingel waren tot twintig meter diepte beschadigd. Was deze bom in het café ontploft, dan hadden tientallen Rotterdammers het waarschijnlijk niet overleefd.

Waluc was ontsnapt, de politie had geen idee waar hij was. Niemand leek zijn gezicht te hebben gezien. Jaren later bleek de bekende Sovjet-spion Pável Anatóljevitsj Soedoplátov de dader te zijn geweest. Hij was anderhalf jaar undercover om Konovalets uit te schakelen. Na de aanslag werd hij door Stalin bevorderd.

Tweede Wereldoorlog en uitbreiding

Twee jaar na de spionnenmoord liep het hotel alsnog veel schade op. Bij het Duitse bombardement van mei 1940 is het hotel volledig uitgebrand. Het hotel werd opnieuw opgebouwd en in mei 1947 weer geopend. Vervolgens werd het hotel in 1950 weer vernieuwd, het interieur kreeg een modernere uitstaling en er werd een vleugel bijgebouwd.



Ondanks de vernieuwingen liep het financieel niet goed, 15 jaar na de laatste verbouwing werd het hotel overgenomen door het. De nieuwe directeur gaf aan dat de hotelleiding niet zou veranderen en het personeel werd verzocht om in dienst te blijven. Het hotel veranderde wel weer van uiterlijk: in de plaats van het Beurs-café kwam een modemagazijn en er werd wéér een nieuwe vleugel gebouwd.

Schade en erkenning

In 1973 was het weer raak. In de nacht van 27 december brak er brand uit in het hotel. Sommige gasten vluchtten naar het dak terwijl anderen naar beneden werden geloodst door het personeel en de politie, niemand raakte gewond. De schade werd rond de 175.000 gulden geschat. In 1998 werd het hotel werd aangewezen als gemeentelijk monument.