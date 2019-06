Buurtbewoners geschrokken na ravage in Rotterdam-Overschie

Bewoners van de Schielaan in Rotterdam-Overschie zijn geschrokken door de ravage die een kapotte waterleiding heeft aangericht in de buurt. "Mijn buurman belde me dat de straat blank stond. Toen dacht ik al, daar gaan we weer. Maar toen liep ik de wijk door en zag ik dit: vreselijk", reageert een buurvrouw.

Door een leidingbreuk stroomde woensdagochtend zo'n 4,5 miljoen liter water door onder meer de Schielaan, Emmastraat, Parallelstraat en Châlonsstraat. Door het water werd een gat in het wegdek op de kruising van de Schielaan en Parallelstraat geslagen. Ook zijn hierdoor stoepen en straten instabiel geworden.

Zo'n vijftien tot twintig woningen in de buurt zijn ontruimd. Bewoners zijn met bussen naar Het Huis van de Wijk gebracht voor tijdelijke opvang.



"We zitten echt in een putje hier", reageert de buurvrouw. Wateroverlast komt in de straat volgens haar vaker voor. "Ik heb niet echt het idee dat we gehoord worden door de gemeente. Dat vind ik wel triest."

De gemeente heeft de buurtbewoners eerder gewaarschuwd om rekening te houden met wateroverlast bij grote buien. "Maar we kunnen lastig ons huis opvijzelen", zegt ze. "We zitten in een straatje van 1923. Dat is niet meer omhoog te brengen. De enige optie die overblijft is het huis eventueel verkopen. Het is dan jammer voor degene die na mij komt, hoe rot het ook klinkt."