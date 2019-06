ARCHIEF RIJNMOND 12 mei 2019 - Klein wit portemonneetje

Ik houd heel veel van mijn vrouw. Maar ook wij gaan natuurlijk weleens over een hobbel. En van de week hadden we er eentje.

Laat ik om te beginnen vertellen dat wij momenteel nogal aan het opruimen zijn thuis. We zijn het souterrain van ons huis anders aan het inrichten, en er moeten echt spullen weg.

In puur praktische zin is spullen wegdoen heel gemakkelijk. Je gooit ze in de vuilcontainer, brengt ze naar de kringloop of naar het milieupark en weg zijn ze.

Alleen: sommige dingen die we niet meer gaan gebruiken, vertegenwoordigen nog wel een zekere waarde, en wij bulken niet van het geld. Een extraatje is welkom.

Mijn vrouw probeert bijvoorbeeld om met de verkoop van van alles en nog wat de aankoop van een nieuwe kast te bekostigen. En afgelopen maanden is ze al een heel end gekomen, met dank aan Marktplaats en Facebook.

De opbrengsten heeft ze steeds apart gehouden in een klein wit portemonneetje op de eettafel. Nu en dan keek ze afgelopen maanden steeds wat we hadden ‘verdiend’ en wat we dus zonder enige consequentie konden besteden.

Zelf zou ik van zulke inkomsten gewoon de boodschappen doen, maar ik snapte ook wel weer dat mijn vrouw hier de aardigheid van inzag. Ze keek na een paar geslaagde verkopen aan tegen zeventig euro die we hadden verdiend met het wegdoen van spullen die overbodig waren. Pure winst.

En doordat het portemonneetje op de eettafel lag, werd ze er steeds aan herinnerd.

Maar ja, er zijn natuurlijk ook altijd spullen die echt niks meer waard zijn, of waarbij verkopen nauwelijks loont.

We hebben afgelopen maanden wat dingen aan vrienden weggegeven, naar de kringloop gebracht en in de container gekieperd.

Dat laatste vind ik altijd lastig.

In de ogen van anderen zal ik wel een wat gecompliceerde relatie hebben met ‘spullen’. Ik gooi niet graag dingen echt weg. Ik kan slecht tegen verspilling. Ik denk ook al gauw: er is vast ergens wel iemand die hier nog iets mee kan. En ergens van binnen treft mij het rücksichtlos wegmieteren van dingen als ondankbaar.

Die spullen hebben jou eerst, als het ware, ‘gediend’, en dan ga je er zo liefdeloos mee om.

Als mijn vrouw spullen van zichzelf wil wegdoen, wil ik ook altijd nog even een blik werpen. Als ik heel eerlijk ben vertrouw ik mijn vrouw in dit soort zaken niet helemaal. Zij kan nogal rigoureus te werk gaan. Ik vrees altijd dat ze dingen weggooit waar ik nog wel iemand voor weet. Of dat ik denk: dat moet je niet weggooien, dat komt heus nog weleens van pas, daar ga je spijt van krijgen. Leg maar terug.

Voor anderen zal dat misschien raar lijken, dat mijn vrouw voor het weggooien van spullen van haarzelf als het ware toestemming van mij moet hebben, maar in de loop der jaren is onze relatie zo geëvolueerd dat zij rekening houdt met mijn gevoeligheid op dit vlak.

Laatst vroeg mijn vrouw evenwel om allerlei spullen van haar wél ongezien weg te gooien.

Ze had aan de eettafel zitten spitten in dozen met oud papierwerk, en was daarbij allerlei schrijfsels van zichzelf van lang geleden tegengekomen die haar zeer vermoeiden. Allemaal gedachtenspinsels uit een verleden dat ze graag wilde afsluiten. Twee plastic boodschappentassen vol. Papieren, mapjes, van alles.

En of ík die dus in de container wilde kiepen zonder er verder in te kijken.

Nou ja, vooruit.

Ik snapte het wel, en als een brave echtgenoot dumpte ik de tassen ongezien in de stortkoker bij ons om de hoek.

Een week later hoorde ik uit de mond van mijn vrouw: ‘Zeg, heb jij dat kleine witte portemonneetje soms ergens gezien? Weet je wel, met dat geld van de verkopen erin. Ik zie het nergens meer.’



