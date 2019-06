ARCHIEF RIJNMOND 26 mei 2019 - De veelheid der dingen

Laat ik even beginnen met een soort gedachtenexperiment.

Stel: u houdt van de boeken van Esther Verhoef.

U heeft er meerdere van gelezen.

Nu heeft Esther net weer een nieuw boek uit, en iemand vraagt of u dat boek gratis wil hebben.

Wat doet u?

U zegt natuurlijk: ja, graag.

En dan zegt die persoon: o, als je van Esther Verhoef houdt, ik heb hier haar hele oeuvre, dat mag je helemaal hebben, ik doe er toch niks meer mee.

Wat zegt u dan?

Ik neem aan dat u weer ja zegt.

En dan komt diezelfde persoon met een nog groter aanbod.

O, als jij van lezen houdt, ik heb hier een bibliotheek met zo’n beetje álles wat er de afgelopen 40 jaar in Nederland is verschenen, een zaal vol, je mag het allemaal zo meenemen.

Wat doet u dan?

Nou wordt het lastig.

Wilt u wel zo veel boeken hebben?

Die kun je nooit allemaal lezen.

Stelt u misschien voor om er eens in te grasduinen?

Gaat u ze toch allemaal bekijken?

Of bedankt u vriendelijk?

En wilt u misschien bij nader inzien liever helemaal niks.

Zelfs niet dat eerder aangeboden oeuvre van één schrijfster?

Het kan allemaal.

Mensen zitten verschillend in elkaar.

Ik heb zelf een paar keer met zo’n vraag geworsteld.

Al ging het in mijn geval niet over boeken maar over platen.

Over lp’s, 78-toerenplaten, cd’s en meer.

Jaren geleden overleed de Rotterdamse handelaar en verzamelaar Jo van Loon. Hij had een flat vol spullen plus twee pakhuizen met onder meer iets van 15.000 78-toerenplaten. En geen vrouw of kinderen. Er was alleen familie die in al die zooi weinig heil zag. Ik mocht ermee doen wat ik wilde.



Afgelopen jaar stierf plotseling bevriend handelaar en verzamelaar John in zijn met platen en cd’s volgestouwde Rotterdamse flatje. Ook zonder vrouw of kinderen. Hij liet vooral een zus achter die de boel mocht opruimen. Als er iets van mijn gading bij was, kon ik het meenemen.

En laatst kwam er een archief vrij van tussen de 30.000 en 40.000 cd’s. Van alles en nog wat vanaf het begin van het cd-tijdperk tot nu. Als ik er iets van dacht te kunnen gebruiken, was het voor mij.

Wat doe je in zulke gevallen?

Inmiddels ken ik mezelf een beetje.

Ik ben op het oog een rustige, vriendelijke reus.

Maar ik heb ook iets fanatieks.

Ik spit in al die voorkomende gevallen de héle boel door.

Al kost het me dagen en dagen, of zelfs weken, en al levert het me schele koppijn op, of zoals in het geval van een van die pakhuizen van Van Loon een akelige kuchje. Een kuchje van de schimmel waarin ik moest graaien. Ik heb er weken mee rondgelopen.

En wat doe ik met de oogst uit zo’n enorme berg?

Daarmee versper ik in mijn werkruimtes thuis vrij langdurig de doorgang. Want het doorluisteren van al dat materiaal gaat langzaam.

Zo staan er van de iets van 2000 platen die ik van Van Loon heb meegenomen nog wel een paar honderd te wachten op beluistering.

Met de nalatenschap van John ben ik ook nog wel even zoet.

En wat ik heb uitgezocht uit dat cd-archief vormt op mijn werkverdieping een flinke bult waar ik steeds omheen moet lopen.

Is dat niet allemaal geestelijk belastend?

Al dat uitzoekwerk en dat voortdurend aankijken tegen een ‘luisterachterstand’?

Nou, die belasting valt mee.

Ik heb de akelige eigenschap dat ik bijna nooit ergens tegen op zie.

Ik weet best dat het jaren duurt om alles ‘weg te luisteren’, maar beetje bij beetje gaat dat heus wel lukken. En het gaat van alles opleveren voor zowel het programma Archief Rijnmond als voor Het Opkamertje.

Nu ik er zo over nadenk is dat misschien de belangrijkste plaat in de veelheid van mijn verzameling.

De plaat voor mijn kop.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Een goed gesprek - Drs. P, Jules de Corte & Jasperina de Jong

KEES TORN

Montage van programma Mooie Boel, uit 2001, voor de pauze.

Met daarin:

3. Mooie boel – Kees Torn

4. Verschil moet er zijn- Kees Torn

5. Waar blijft de tijd? - Kees Torn

AANKONDIGINGEN

6. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

7. Water – The Amazing Stroopwafels

8. Blow the horn - Dolf van der Linden & het Metropole Orkest