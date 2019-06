HET OPKAMERTJE 12 mei 2019

1. Wochenend und Sonnenschein – The Comedian Harmonists

2. Round & round Hitler’s grave – The Almanac Singers

3. Don’t let’s be beastly to the Germans – Noel Coward

NA WO2

4. Van jou heb ik niets meer gehoord – Door de nacht klinkt een lied

5. Bede tot de Joden – Jan Greshoff

6. De Mozes en Aron – Kwatsch

7. Mahzel – Miller Sextet

TELEURSTELLING OVER WELVAART NA WO2

8. Ik snap er niets meer van – Willy Walden

9. Prakkizeer nu toch niet - Bert van Dongen

10. Ik heb een kloofje in m’n lip – Lou Bandy

11. Zandvoort an das Meer – Huub Martron

12. American patrol – The Skymasters