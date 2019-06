HET OPKAMERTJE 19 mei 2019

EERSTE UUR

KUNSTMIN LIVE MET MIKE BODDE

Registratie van de talkshow Kunstmin Live van 10 april 2019 in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Gepresenteerd door Kees Thies en Marjolein Meijers. Huisband met zang van Maarten Teekens en voor deze gelegenheid Francesco Daniël.

DE TUNE

1. Speaking guitar – Gerhard Narholz

2. I like Chinese – Monty Python

3. Village ghetto land – Kunstmin Huisband

4. Mornin’ – Kunstmin Huisband

5. The fool on the hill – Kunstmin Huisband

6. Zeeland – Mike Boddé & Remko de Landmeter

7. You are the sunshine of my life - Kunstmin Huisband

8. And I love her - Kunstmin Huisband

TWEEDE UUR

HET LAND – MIKE BODDE

Registratie van solo-theaterprogramma Het Land, van Mike Boddé, uit 2004.

1. Amerikanen – Mike Boddé

2. QE II – Mike Boddé

3. There will never be another you – Mike Boddé

4. Routine – Mike Boddé

5. Bluesverhaal – Mike Boddé

6. Richel – Mike Boddé

7. The liberty of loving you – Mike Boddé

8. Terry Bell – Mike Boddé