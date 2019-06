HET OPKAMERTJE 26 mei 2019

Twee uur durend gesprek met collega-radiomaker, schrijver, docent en cabaretier Jacques Klöters over het hoe en waarom van verzamelen, over het typische van verzamelaars en over het ervaren van de ‘historische sensatie’.

Aangekleed met muziek.

EERSTE UUR

1. Speaking guitar – Gerhard Narholz

2. Zomers van de jaren ‘60 – Don Quishocking

3. Amsterdam-Rotterdam – Hetty Blok

4. Op het ijs – Louis Davids

5. De oude heren – Eduard Jacobs

6. Schau mir in die Augen – Eva Busch

7. Type uit de Zandstraat – Maupie Staal

8. Mensch durf te leven – Herman Tholen

9. Mens durf te leven – Wende Snijders

10. De wedstrijd – Bram Vermeulen

TWEEDE UUR

1. Speaking guitar – Gerhard Narholz

2. Mens durf te leven – Ramses Shaffy

3. Amsterdam-Rotterdam – Lia Dorana

4. I only have eyes for you – Frank Sinatra

5. Loflied op De Weergever – Jacques Klöters & Ringo Maurer

6. De Schutterij – Koos Speenhoff

7. Meerenberg en Medemblik – Abraham de Winter

8. Rotterdam 1940 – Guus Hermus

9. Mens durf te leven – Willy Alberti

10. O mooie Westertoren – Willy Alberti