Rotterdam toen en nu: de Graansilo aan de Maashaven

Wat is nog over van Rotterdam van weleer? Het centrum is grotendeels opnieuw gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe zit op andere plekken? De vergelijking kunnen we maken door het werk van fotograaf Frans van Dijk, die tussen 1910 tot 1970 vooral bedrijven en industrie vastlegde. Deze week elke dag zo’n plek: toen en nu. Vandaag: de Graansilo Maatschappij Rotterdam.

Oorsprong

In 1906 werd aan de Rotterdamse Graansilo Maatschappij de bouwvergunning verleend tot het bouwen van een silo. Het moest het grootste gebouw van gewapend beton in Nederland worden, een ambitieus project. De Rotterdamse architect Jacobus Pieter Stok nam de taak op zich: vier jaar en 460.000 gulden later was het klaar.

Grootste van Europa

Het merendeel van de aandelen van Graansilo werd in 1928 gekocht door de Graanelevator-Maatschappij en de Internationale Controle-Maatschappij. Als nieuwe eigenaren gaven ze meteen architecten Brinkman & Van der Vlugt de opdracht tot uitbreiding. De opslagruimte werd uitgebreid tot 65.000 ton en daarmee werd de Rotterdamse Graansilo de grootste van Europa.



In 1951 volgde opnieuw een uitbreiding. De architecten Jan Diederik Postma en Aebele Gerke Postma (vader en zoon) maakten het ontwerp. Het kwam in de eerste helft van de 20e eeuw regelmatig voor dat een silo of pakhuis instortte, met grote gevolgen voor de werknemers. De graansilo aan de Maashaven is altijd overeind blijven staan.

De groei heeft ook economisch goed uitgepakt voor Rotterdam. Door de extra opslagruimte bleef de Maassilo de grootste in Europa, hier werd met name in de jaren zestig van geprofiteerd.

Maar aan alles komt een eind, vanaf de jaren 80 kreeg de Maassilo te maken met verval. De handel nam steeds meer af. Uiteindelijk werd in 2003 besloten om de graanopslag te verplaatsen naar het Botlekgebied. Een jaar later werd het gebouw voor het eerst gebruikt als evenementenlocatie, danceclub Now & Wow was de nieuwe eigenaar.

Vier jaar later kreeg de locatie te maken met een groot drama. Op vrijdagnacht 29 december ontstond er een vechtpartij die uit de hand liep, er werd geschoten. Een vriend van de schutter kwam per ongeluk om het leven en een portier raakte zwaargewond. De schutter vluchtte naar Kaapverdië maar hij werd al snel uitgeleverd. In 2012 werd hij veroordeeld tot 13 jaar celstraf.

De huidige situatie

Een paar maanden na de schietpartij besloot Now & Wow opzoek te gaan naar een nieuwe locatie, de Maassilo ging verder als zelfstandige evenementenlocatie. Tegenwoordig worden er bedrijfsfeesten, congressen, modeshows, concerten en dance evenementen gehouden. Ook keerde Now & Wow in september 2018 terug.