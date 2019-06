Gasleiding in Rotterdam-Overschie dicht, gevaar geweken

Monteurs hebben op de Schielaan in Rotterdam een instabiel geworden gasleiding dichtgedraaid. Daardoor is het gevaar voor een gaslek geweken. Door een breuk in een waterleiding was woensdagochtend zoveel grond weggespoeld dat de gasleiding ook zou breken.

De inwoners van zo'n twintig huizen zijn uit voorzorg geëvacueerd en naar het Huis van de Wijk aan de Overschiehof gebracht. De meeste van hen mochten in de loop van de middag terug naar huis.

Van acht woningen mogen de bewoners nog niet terug, omdat de huizen nog slecht toegankelijk zijn. Het gaat om woningen aan de Châlonsstraat en op het hoekje Schielaan/Parallelstraat.

Door het waterlek zitten nog altijd 90 huizen in Overschie zonder water. Voor hen is er een tappunt geïnstalleerd op de hoek van de Parallelstraat met de Terpstraat. Wie van dat water gebruik maakt, moet het wel eerst koken, is het advies. In 26 woningen is geen gas. Hoe lang dat nog duurt, is nog niet bekend.