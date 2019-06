Champagne: geslaagd voor de eindexamens

De meeste scholieren in de regio zijn inmiddels van de spanning verlost en hebben te horen gekregen of ze geslaagd zijn of niet. Zo ook drieling Amber, Lisa en Bente uit Nieuwerkerk aan den IJssel.

Op de dag waarop in heel Nederland scholieren te horen krijgen of ze geslaagd zijn of niet, zit de eeneiige drieling zenuwachtig op de bank. Compleet met zweethandjes, heen en weer wiebelende voeten en appjes van vrienden.

Als dan eindelijk de telefoon gaat, windt hun mentor er gelukkig geen doekjes omheen. "Ik heb een boodschap voor jullie alledrie, maar dat doen we even om en om", begint hij.



Amber krijgt gelijk het verlossende woord: ze is geslaagd, zonder onvoldoendes. Daarna volgt Lisa, ook zij is zonder onvoldoendes geslaagd.

Champagne

Bente wacht ondertussen ongeduldig op haar zussen, maar hoort gelukkig ook dat ze geslaagd is. Het moment voor hun trotse ouders om de champagne erbij te pakken.



Niet alleen voor de leerlingen is het een speciale dag, ook de mentoren vinden het spannend. "Ik vind dit eigenlijk de mooiste dag van het schooljaar", vertelt Xandra Damen, docent van het Da Vinci-College in Dordrecht. "Het goede nieuws dat ik in veel van de gevallen breng, maakt het slechte nieuws weer goed. Ik kijk echt uit naar deze dag."

's Ochtends begint de 'pret' al voor haar. "Dan krijg ik de normering binnen en aan de hand daarvan kan ik de cijfers uitrekenen." Vooral van haar mentorleerlingen vindt ze het fijn om te weten dat ze geslaagd zijn. "Daar heb je toch wel een goede band mee."

Plagen

Hoewel Damen van de meeste leerlingen van te voren al wel kan inschatten of ze slagen of niet, blijft zakken vervelend . "Meestal weten ze zelf ook wel dat ze kans hebben om het niet te halen, maar soms komt het als een verrassing. Dat emotioneert me dan wel, vooral als ze er écht hard voor gewerkt hebben."

Gelukkig is er woensdag veel meer goed nieuws dan slecht nieuws, en is er voor Damen ook nog ruimte voor een geintje. "Ik probeer ze wel een beetje in het ootje te nemen hoor", doelt ze op haar leerlingen. "Dan rek ik even voor ik ze de uitslag geef, en dan hoor je ze zenuwachtig zijn. Een klein beetje plagen moet kunnen, dat hoort erbij."