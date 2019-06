Hoe is het nu met Jacob van der Blom, de moskee-directeur?

Elke woensdagavond duiken we in het rijke archief van Radio Rijnmond, op zoek naar mooie reportages. In maart 2018 ging verslaggever Paul Verspeek naar de Essalam moskee in Rotterdam, voor een ontmoeting met directeur Jacob van der Blom.

Vanuit de minaret keken ze naar die andere 'minaretten': de lichtmasten van de Kuip. Jacob van der Blom voelt zich in beide 'tempels' op zijn gemak. Het was de aanzet tot een geanimeerd gesprek over islam in spijkerbroek, 'patatje jihad' en Feyenoord.

Enkele weken na het interview werd Van der Blom ontslagen bij de Essalam. Hij is nu actief in islamitisch centrum de Middenweg, in Rotterdam Blijdorp. Alle reden dus om hem ook daar weer op te zoeken. 'Hier voel ik mij helemaal thuis.'

De interviews beluisteren? Klik op de blauwe tegel bovenaan.