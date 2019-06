Maak Kanker Kansloos: 'Ik wil mijn dochter grootbrengen'

Ze had een wat abnormale menstruatie en vond eigenlijk niet dat ze daarvoor naar de dokter hoefde te gaan. Tot haar zus haar dwong langs te gaan. Een hele reeks echo's volgden en later een kijkoperatie. De uitslag is verschrikkelijk. De 33-jarige Papendrechtse Anita Struijt heeft eierstokkanker.

Anita heeft een dochtertje van zes jaar en wil niets liever dan haar grootbrengen. "En als zij kinderen wil, is het mijn doel om die nog vast te houden." Het liefst wil ze tachtig worden, maar dat is helaas niet realistisch. "Drie jaar geleden zei ik dat ik nog tien jaar erbij wilde, maar de doktoren zeiden dat dat wel erg veel was. Hoeveel tijd ik nog wel heb, dat weet niemand."

Ondanks de zware ziekte blijft Anita nuchter. "Je merkt ook weleens dat mensen abrupt uit het leven worden weggetrokken... dan heb ik nog de situatie dat ik dingen kan bespreken. Dat klinkt misschien heel raar, maar zo is het wel."

Gezond leven

Toen ze net hoorde dat ze ernstig ziek was, is Anita heel gezond gaan leven. "Ik nam allerlei supplementen en voelde me daar heel goed bij, maar sociaal gezien was dat moeilijk volhouden. Ik ben een zoetekauw, ik houd van gezelligheid en dat wijntje. Daar moet je een balans in zoeken."

Anita strijdt met opgeheven hoofd door. Tegen haar ziekte en voor gezondere voeding in ziekenhuizen. Ze heeft niet de illusie dat gezond eten kanker kan genezen, maar gelooft wel heilig dat gezonde voeding het lichaam sterker kan maken. Ze hoopt zo sterk, dat ze haar dochter ziet opgroeien.

Wil je ons helpen in de strijd tegen kanker? Vanaf nu kun je rennend, fietsend of zwemmend in actie komen. Niet zo sportief aangelegd, maar toch iets doen? Start dan je eigen actie of doe een donatie. Kijk op www.maakkankerkansloos.nl