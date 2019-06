Kasolli keeperstrainer bij FC Dordrecht

Kasolli werkte eerder bij een betaald voetbal organisatie in Nederland. Hij was werkzaam bij Almere City, ADO Den Haag en Ajax. In het buitenland werkte hij voor Fulham en bij Faisaly in Jordanië en Hajer in Saoudi-Arabië.

Vorig seizoen stapte Rody Hoegee in de winterstop op bij FC Dordrecht als keeperstrainer na een aanvaring met hoofdtrainer Claudio Braga. Arjan van der Kraay volgde hem het afgelopen half jaar op.