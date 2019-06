Eerste vrouwelijke commandeur komt uit Dordrecht

Voor het eerst is een vrouw in de Nederlandse marine benoemd tot commandeur. De in de Dordtse wijk Dubbeldam geboren Jeanette Morang krijgt daarmee een rang die vergelijkbaar is met die van een brigadegeneraal bij de landmacht.



Pas in 1981 werd de scheiding tussen mannen en vrouwen bij de marine opgeheven. Kapitein-ter-zee Morang was in 1997 de eerste vrouw die commandant van een marineschip werd. Ze voerde het bevel over de Hr.Ms. Alkmaar. Daarna was ze onder meer hoofd inlichtingen en operaties bij de Kustwacht Caribisch Gebied. In 2007 werd ze aangesteld als commandant van het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. De Ruyter.

De afgelopen zes jaar werkte Morang als verbindingsofficier bij de NAVO in Brussel. Als commandeur gaat ze vooral in Engeland aan de slag bij het Maritiem Commandocentrum van de NAVO.