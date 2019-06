Negen steden in de race voor organisatie songfestival

De negen steden hebben woensdag de criteria gekregen waaraan ze moeten voldoen om kans te maken om gaststad te worden. Ze hebben nu vier weken de tijd om een plan in te leveren. Ook andere steden die willen meedingen hebben tot 10 juli de tijd om wat in te sturen.

De organiserende omroepen NPO, AVROTROS en NOS kijken onder meer naar de geschiktheid van de locatie, de capaciteit en technische faciliteiten, accommodatie, infrastructuur en bereikbaarheid. Wie het festival mag organiseren wordt in augustus bekend gemaakt.

Door de winst van Duncan Laurence in Tel Aviv gaat Nederland in 2020 het Songfestival organiseren. Laurence heeft al laten weten dat hij een voorkeur heeft voor Ahoy in Rotterdam als plek waar het Songfestival moet worden gehouden.